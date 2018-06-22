Hilal Kaplan: Sandığa giderken aklanıza ‘Allahu Ekber Türkiye’ diyen Sudanlılar gelsin

Sandığa giderken aklınıza bizleri çağıran Tel Rıfat gelsin. Harbiye Marşı’nı söyleyen Somalili askerler gelsin. “Nerde kaldınız?” diye soran Bosnalılar gelsin. “Yalnız Türkiye vardı” diyen Arakanlılar gelsin. “Allahu Ekber Türkiye” diyen Sudanlılar gelsin. “Sizi bekliyorduk” diyen Ganalılar gelsin. “İnşallah Allah Erdoğan’a yardımcı olacak” diyen ve bunu Türkçe söyleyen o siyahi güvenlik görevlisi gelsin.

Bir de “Sandığa giderken aklınıza Öcalan gelsin” diyen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan gelsin.

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Sandığa giderken aklınıza 15 yaşında PKK’nın şehit ettiği Trabzonlu Eren gelsin.

Sandığa giderken aklınıza, millet için 31 kurşunla şehit edilen Niğdeli Ömer Halisdemir gelsin.

Sandığa giderken aklınıza, PKK’dan halkı korumaya çalışırken kendini fedâ eden Elazığlı Fethi Sekin gelsin.

Sandığa giderken aklınıza, uğruna yüzden fazla şehit verdiğimiz Fırat Kalkanı ve Zeytindalı gelsin.

Sandığa giderken yanınızda kimliğinizi, kalbinizde onların aziz hâtırasını taşımayı unutmayın.

Hilal Kaplan’ın yazısı