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Yaramazlara biraz batar!

Hilal Kaplan: ÖSO, ordumuzla birlikte bizim vatanımızı savunuyor.

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Yaptıkları her şey didik didik edildi. Plaja mı gitmişler, yazıklar olsun. İstiklâl’de mi yürüyorlar, yazıklar olsun.
Vatanları yanarken biraz gün yüzü mü gördüler yazıklar olsun. Avrupa’ya mı gitmeye çalışmışlar, boğulsun.
Peki vatanını savunmak için kalanlar?
Onlara da ağızlarına geleni söylüyorlar.
‘Cihatçı’dır onlar, sakallıdır, vahşidir.
Esedci değilsen, hele YPG’ye karşı savaşıyorsan, CHP için teröristsin.
CHP’nin rejimin şebbihalarına gıklarını çıkardığını duymadık şimdiye dek. YPG’nin isehâlâ üzerine titredikleri ortada.
Özgür Suriye Bayrağı ile birlikte bayrağımızı da üniformalarında taşıyarak canları pahasına savaşan, Zeytin Dalı harekâtında şimdiye dek ondan fazla şehit veren ÖSO, işgalcilerin taşeronlarına karşı sadece kendi vatanını değil, ordumuzla birlikte bizim vatanımızı savunuyor.

Hilal Kaplan’ın yazısı 

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