Hilal Kaplan: Mitinglerinde ‘Demirtaş’a özgürlük’ sloganları attırırken mi bize vatanseverlik dersi vereceksin?

Önceki gece, PKK’lı hesaplardan teröristlerin pusu kurduğu üç askerimizin son anlarının videosu yayınlandı. Üç Mehmedin şehadet anını izlemeye gönlüm elvermedi ama yazılanlardan Kuzey Irak’ta ve iki hafta önce gerçekleştiği anlaşılıyor. Şehit askerlerin naaşlarına dahi kurşun sıkmaya devam ettikleri söyleniyor. Yani PKK, Kandil’e yürüyen ordumuza kendince gözdağı vermeye çalışıyor.

Bence o anları en çok ‘her evden HDP’ye bir oy’ kampanyası yürüten CHP ve Saadet Partililer izlesin.

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O anları en çok, ‘Devlet Kandil’e gitmesin, orda PKK kalmadı’ diyen Muharrem İnce izlesin.

O anları en çok ‘yeni çözüm süreci vakti’ diyen CHP’li milletvekilleri ve oy verenleri izlesin.

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Yine “Ama siz çözüm sürecinde hedehödö..” dediklerini duyar gibiyim. Arada şöyle devasa bir fark var: Biz çözüm sürecini savunurken, bir yandan da şehit vermiyorduk! Ortada daha önce hiç denenmemiş bir devlet politikası vardı ve ‘âkil insanlar heyeti’ olarak evine misafir olduğumuz şehit annelerimiz bile sürece destek veriyordu.

Peki sen ne yapıyorsun? PKK, iki polisimizi uykusunda şehit ettiği günden beri devlet topyekûn mücadeleye başlamışken, sen ne yapıyorsun, sen nerdesin? Her ay şehit haberi gelirken, PKK destekçileriyle fingirdeyip, Atatürk ile Öcalan posterleri arasında halay çekiyorsun.

Mitinglerinde ‘Demirtaş’a özgürlük’ sloganları attırırken mi bize vatanseverlik dersi vereceksin?

Hilal Kaplan’ın yazısı