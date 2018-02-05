Hilal Kaplan: HDP’yi artık CHP temsil edecek

CHP’ye gönül vermiş önemli bir kesimin içi sızlıyor, biliyorum.

Son kurultay, Kılıçdaroğlu yönetiminin dipten gelen dalgaya karşı diktikleri son istinat duvarıydı.

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Fakat neticede sekiz şehit verdiğimiz gün, onların katillerine ‘katil’ bile diyemeyen biri ana muhalefetin lideri seçildi. Kongre sonucu belli olduktan sonra sosyal medyadaki hayal kırıklığı CHP’lilerin nasıl bir ikilemde kaldığını gösteriyordu. Aynı şekilde Selin Sayek Böke’nin YPG’yi terörist olarak tanımlamaktan çekindiği sözleri üzerine #BökeTeröristDiyemedi etiketine yazan yüzlerce CHP’li de bunun bir yansımasıydı.

Demokratik ülkelerde her görüşten parti olur ama askerini öldürenlere ‘katil’ diyemeyenler ya olmaz ya da en marjinal uç kabul edilir. Bizde ise ana muhalefet oluyorlar.

Atatürk’ün partisi artık FETÖ ağzıyla ‘kontrollü darbe’ diyen, YPG’lilere terörist diyemeyen, Türkiye’nin bekâ mücadelesine ‘Savaşa Hayır’ sloganı altında teslim bayrağıyla karşılık veren bir oluşumdur. HDP’nin zahmet etmesine gerek kalmamıştır!

Hilal Kaplan’ın yazısı