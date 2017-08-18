Hilal Kaplan: Hayat tarzımız saldırı altında

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Terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden Cemil Bayık, propaganda gazeteleri Yeni Özgür Politika’da, “CHP etrafında birleşelim” çağrısında bulunmuş.

Bayık’ın çağrısında vücut bulan paradoksu, CHP’liler görmüyor mu? ‘Devletibölmeye çalışan terör örgütü’nün, ‘Devleti kurmakla övünen siyasi parti’ ile kurduğu yakınlık onları düşündürmüyor mu?

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PKK, FETÖ veya DHKP-C, her biri kendi derebeyliklerinde, kendi hayat tarzlarını dayatmaya çalışan terör örgütleridir.

Şayet hayat tarzımızı savunmak öncelikli gündemimizse, bu terör örgütlerine söylemsel destek dahi vermekten kaçınmak gerekir. Öyle değil mi CHP’li kardeşim?

Hilal Kaplan’ın yazısı