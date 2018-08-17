Hilal Kaplan: Gobal düzen Berat Albayrak’ın ekonomiyi yönetmesini istemiyordu

Global düzen nasıl ki Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetmesini istemiyorsa, faiz artırımı karşıtı Albayrak’ın da ekonomiyi yönetmesini istemiyordu.

Onun adı duyulduğu an ‘piyasalar’ denen güruh, sert tepki verdi. Ardından daha bakan olarak atanalı bir ay olmuşken ABD’den yaptırım ve vergi kararları geldi. Gece yarısı yürürlüğe soktuğu aksiyon planı sayesinde doların ateşi düşürüldü.

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FETÖ’nün 300 kişiyi toplayamaz dediği yabancı yatırımcılar toplantısına dün yaklaşık 4.000 yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı. Bugün dolar düşüş trendindeyse ve üstelik bunu faiz artırımına gitmeden başardıysak Erdoğan’ın onay verdiği bu kararlı duruş sayesindedir.

Birilerinin ‘damat’ diyerek küçümsemeye kalktığı Berat Albayrak’ın, Sadık Albayrak’ın ve Başkan Erdoğan’ın “oğlu” olması, bu kutlu hikâyenin nişanelerinden biridir.

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Hilal Kaplan’ın yazısı