Hilal Kaplan: FETÖ elebaşının son konuşmasından ‘gül’ler dökülüyordu

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Gül’ün son dönemdeki çıkışlarından ve belki de Gül’ün atamalarının çoğunluğu oluşturduğu AYM’nin aldığı kararları çok beğendiğinden, FETÖ elebaşının son konuşmasından da güller dökülüyordu: “Bir bahçeyi tımar ediyor gibi tımar etmek, dikenlerini kesmek, yok etmek, güllere ‘buyrun’ demek fakat çok kolay olmamış… Her yer çok mükemmel efendim. Güllük gülistanlığa döndü.

Heyhat, nerede o? Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, gel o bayıltan renginle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül…

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Sultandı, gönüller sultanlığını duymaya başladı. Gönüller şimdi de o sultanın sultanlığının bir kere daha gelip o gönüllere taht kurmasını istiyor.

Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül.”

Yorum sizin…

Hilal Kaplan’ın yazısı