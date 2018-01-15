Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hilal Kaplan: FETÖ elebaşının son konuşmasından ‘gül’ler dökülüyordu

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

Gül’ün son dönemdeki çıkışlarından ve belki de Gül’ün atamalarının çoğunluğu oluşturduğu AYM’nin aldığı kararları çok beğendiğinden, FETÖ elebaşının son konuşmasından da güller dökülüyordu: “Bir bahçeyi tımar ediyor gibi tımar etmek, dikenlerini kesmek, yok etmek, güllere ‘buyrun’ demek fakat çok kolay olmamış… Her yer çok mükemmel efendim. Güllük gülistanlığa döndü.

Heyhat, nerede o? Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, gel o bayıltan renginle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül…

Reklam

Sultandı, gönüller sultanlığını duymaya başladı. Gönüller şimdi de o sultanın sultanlığının bir kere daha gelip o gönüllere taht kurmasını istiyor.

Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül.” 

Yorum sizin…

Hilal Kaplan’ın yazısı 

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Sünger Bob üniversitesi…

Çünkü YÖK sistemi yaranma, çıkarcılık ve iş bilirlik ilkeleri üzerine kuruludur. Rektörler altlarındakini ezerken, YÖK ve iktidara yaranmak zorundadır. Başka türlü var olamazlar.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...