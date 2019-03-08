Hilal Kaplan: Feminist değilim, Müslümanım

Kadınlar Günü gelip çatmışken, böylesi bir yazı yazmanın vakti diye düşündüm.

Kınayıcıların kınamasına, linç tayfanın lincine aldırmadan başlayalım.

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Feminizm, diğer modernite ürünü ideolojiler gibi kendi değer ve anlam dünyasını beraberinde getirir. Allah tarafından verilen Müslüman isminin önüne liberal, sosyalist ya da feminist sıfatlarını getirerek Müslümanı tanımlamak, aslında Müslümanlığını o ideolojilere vurarak tarif etmek ve indirgemek anlamına gelir. Müslüman, İslâm’a sağır ve kör başka ölçeklere vurarak tanımlandığında ise kendi özünü yitirmesi kaçınılmazdır.

Müslümanın ‘Ben feminizme kendi tanımımı getirdim’ iddiası ise kulağa hoş ve iddialı gelse de beyhudedir. Zira ‘ben’i Müslüman dışında hangi sıfatla tanımlar santanımla, Allah’ın çizdiği hudutlarla çelişen bir netice hasıl olacaktır.



Hilal Kaplan’ın yazısı