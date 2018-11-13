Hilal Kaplan: Atatürk’ün tapılacak bir put veya ilah olmadığını söylemek, Atatürk’e hakaret değil, gerçeğin ifadesidir

Demek istediği anmadaki duruşun namazdaki ayakta duruşa benzerliği üzerinden, “Yalnızca Allah’ın huzurunda kıyamda durulur, büstlerin önünde değil” idi muhtemelen. Medyaya ise nedense “Atatürk ilah değildir” dediği ve bu yüzden tutuklandığı yansıtıldı.

Kimileri bunun şahsi bir protesto olduğunu söylüyor. Olabilir. Kimileri ise provokasyon olduğunu söylüyor. Olabilir. Böyle olsa dahi, E.Ş.’nin yaptığı en fazla ‘Kabahatlar Kanunu’ çerçevesinde değerlendirilebilir ki anında müdahale edildiği için de ortada ancak bir ‘kabahate teşebbüs’ vardır, kabahat değil.

Reklam

Sanırım aklı başında olan en Atatürkçüler bile Atatürk’ün ilah olduğunu düşünmüyordur ama 10 Kasım’da yas tutanlara saygısızlık yapılmış olduğunu değerlendiriyordur; Atatürk’e hakaret edildiğini değil. Atatürk’ün tapılacak bir put veya ilah olmadığını söylemek, Atatürk’e hakaret değil, gerçeğin ifadesidir.

Hilal Kaplan’ın yazısı