Hilal Kaplan: 24 Haziran’da Ak Parti’yi bekleyen en büyük tehlike

16 yıldır yapılan hizmetlerden çok, tecrübe ettiği sıkıntılardan iktidarı sorumlu tutup, sandıkta Erdoğan’a oy verirken Ak Parti’ye mesaj verme amaçlı oy vermeme davranışı içine girilebilir. Bu, 24 Haziran’da Ak Parti’yi bekleyen en büyük tehlikedir.

Ak Parti algısı, zaman içinde bazı belediyelerdeki beceriksizlikler, kadro seçiminde liyakâtin önüne klikçilik ve nepotizmin konması ile birtakım duyarsız ve umarsız milletvekilleri sebebiyle zarar gördü.

Reklam

O yüzden bu seçimlerdeki saha çalışmalarının doğru yöntem ve hevesle yapılması, halkın sevmediği adaylardan uzak durulması ve doğru iletişim stratejilerinin takip edilmesi en çok Ak Parti’yi ilgilendiriyor (…) liderin yaptığını söz ve eylemleriyle, samimiyetle destekleyecek Ak Partililer sonuca etki edeceklerdir.

Hilal Kaplan’ın yazısı