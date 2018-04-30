Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hilal Kaplan: 24 Haziran’da Ak Parti’yi bekleyen en büyük tehlike

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

 

16 yıldır yapılan hizmetlerden çok, tecrübe ettiği sıkıntılardan iktidarı sorumlu tutup, sandıkta Erdoğan’a oy verirken Ak Parti’ye mesaj verme amaçlı oy vermeme davranışı içine girilebilir. Bu, 24 Haziran’da Ak Parti’yi bekleyen en büyük tehlikedir.

Ak Parti algısı, zaman içinde bazı belediyelerdeki beceriksizlikler, kadro seçiminde liyakâtin önüne klikçilik ve nepotizmin konması ile birtakım duyarsız ve umarsız milletvekilleri sebebiyle zarar gördü.

Reklam

O yüzden bu seçimlerdeki saha çalışmalarının doğru yöntem ve hevesle yapılması, halkın sevmediği adaylardan uzak durulması ve doğru iletişim stratejilerinin takip edilmesi en çok Ak Parti’yi ilgilendiriyor (…) liderin yaptığını söz ve eylemleriyle, samimiyetle destekleyecek Ak Partililer sonuca etki edeceklerdir.

Hilal Kaplan’ın yazısı

Reklam

 

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

SON HABERLER

’15 Temmuz kahramanı’na itiraz var: Haber düzmece… Karaktersiz kadın…

Darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim’e çıktığı iddia edilen ve direksiyon başındaki fotoğrafları haberleştirilen Şerife Boz’un ‘kurgu’ olduğu öne sürüldü. 

15 Temmuz’da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, Boz’un ehliyeti olmadığını, araç kullanmadığını ve bu düzmece haberler sonrasında milleti kandırıp yüklü miktarda para toplandığını yazdı. 

Kılıçdaroğlu aday olmamasını Erdoğan üzerinden açıkladı: Şerefime düşkünüm

İktidarın, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için “Aday ol” çağrısı yaptığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, neden aday olmadığını anlattı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek “Bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim. Ben namusuma ve şerefime düşkün bir insanım. Onun gibi değilim” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...