Hikmet Karaman çuvaldızı ‘darbe girişimi’ne batırdı: Bombalar patladı, istediğimiz transferleri yapamadık

Süper Lig’e veda eden Rizespor’da göreve devam kararı alan teknik direktör Hikmet Karaman, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere Türkiye’deki politik durumdan olumsuz etkilendiklerini savundu.

‘Darbe girişimi, patlayan bombalar vesaire’

Bein Sports’a yaptığı açıklamada “Plan ve projelerimiz içerisinde istediğimiz bazı olayları hayata geçiremedik” diyen Karaman şöyle devam etti: “Mutlaka burada bizim de eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur ama Türkiye’nin yaşamış olduğu darbe girişimi, bir takım olayların, bombaların patlaması vesaire, ekonomik sebepler, istediğimiz bazı nokta transferlerde… Kulübün ekonomisini de düşünerek, daha genç, dinamik, plan ve proje içerisinde bir takım yaptık. Bunu son haftaya kadar getirdik ama olmadı. Dolayısıyla bu başarısızlığın birinci derecedeki sorumlusu benim. Bu şehre bir borcumuz var.”