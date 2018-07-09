Hikmet Genç: Yok öyle, ‘Eüüvvv, Eüüvvvv…’ diye ağlamak Meral abla!..

Yemin töreninde ittifak çatlağına İP’in içindeki çatlak eklendi…
Bahçeli yemin töreni için Meclis’e geldi. İyi Partili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öptü…
Akşener bu işe çok kızdı. “Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal partimizi terk etsin” dedi. (Yok öyle, “Eüüvvv, Eüüvvvv…” diye ağlamak Meral abla!..)
CHP listelerinden seçilen iki Saadet’li vekil Karaduman ve İslam CHP’den istifa etti. 2’si de Saadet’e geçti. CHP’nin sandalye sayısı 146’dan 144’e indi…
CHP zaten patlamış durumda. İç savaş sürüyor…