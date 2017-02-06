Hikmet Genç: Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için sen de var mısın Hürriyet?

Çok uğraştınız, lakin “Kılıçdaroğlu projesi” tutmadı…

Kılıçdaroğlu’ndan ümidi kestiniz, Selo’ya verdiniz gazı… O da şimdi içeride çalıyor sazı!..

Tamam, sırf Erdoğan’dan hazzetmiyorsunuz diye herşeye karşısınız.., Batı ABD, AB..vs, de ondan hazzetmiyor…

Lakin artık kabul edin bu millet onu seviyor… 15 Temmuz’da liderine, iradesine, demokrasiye nasıl sahip çıktığını da ispatladı…

Bu millete güvenmeyi öğrenin artık… Yabancı projelerle gelmeyin… Daha önce yaptığınız gibi yapmayın…

Bir taraftan tarafsız rolü oynarken diğer taraftan algı yönetimiyle milleti kandırmaya çalışmayın…

Referandum sonrası “yeni bir sayfa açalım” demek yerine şimdiden yeni bir sayfa açın…

Açın ki, biz de inanalım…

Şimdi soruyorum; Evet.., Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için sen de var mısın Hürriyet?.

Hikmet Genç’in yazısı