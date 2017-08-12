Hikmet Çetinkaya: Önce toplumumuza dindarlıkla- dinciliğin ne anlama geldiğini öğretmemiz gerekir

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15 Temmuz gecesi felaketin kıyısından kıl payı geri döndük.

Aynı tarihli yazımda bakın ne diyorum:

“Hâlâ dinci-etnik milliyetçilik ruhuyla Türkiye’nin demokrasisini koruyacağını sananlar var.

Onlara göre laiklik dinsizlik…

Demokrasi dinci-etnik milliyetçilik temelinde değil, laiklik temelinde yükselir.”

Aradan bir yıl geçti…

Yine aynı şeyleri yazıyorum…

Türkiye’deki tarikatların, cemaatlerin dinci-etnik milliyetçilik sarmalında birleştiğini bilmemiz gerekir.

O zaman?

Demokrasiler laiklik temelinde yükselir…

Laiklik olmadan demokrasi olmaz!

Önce toplumumuza dindarlıkla- dinciliğin ne anlama geldiğini öğretmemiz gerekir.

Halkın mutlak iradesi, laiklik temelinde demokrasinin hayata geçmesiyle gerçekleşir.

İşte o zaman hayat çiçeklenir, umutlar çoğalır…

Çocuklarımız aydınlık sabahlara uyanır.

Ulusal birlik, dinci-etnik milliyetçilikle gerçekleşmez; demokrasi ve özgürlüklerle gerçekleşir.

Bilinçli birey, her türlü dine, inanca, düşünceye saygı gösterir; egemenliğin kayıtsız şartsız halkın olduğuna inanır.

Bilinçli birey olmak, eğitim sistemiyle, bilime verilen katkıyla oluşur.

Hikmet Çetinkaya’nın yazısı

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