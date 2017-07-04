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Hikmet Çetinkaya: Sivas’ta ölen bizlerdik… 

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Neydi 2 Temmuz 1993…

Tekbir sesleri içinde yakılan, perdeleri ateş topuna dönüşen Sivas MadımakOteli’nde tutsak kalan onlarca can.

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Devletin polisinin, askerinin bu katliamı seyretmesi…
Bir askerin kışlasından geç çıkması…

Devlet isteseydi Madımak yangınını başladığında söndürebilir, onlarca can cayır cayır yanmazdı.

Sivas’ta diri diri yakılanların çoğunluğu gençti, yarınlarımız için bir umuttu…

Asım Bezirci’nin dizeleri, Nesimi Çimen’in türküleri…
Behçet Aysan’ın “zambak sana da bulaştı kan” diye başlayan o güzel dizeleri.

Sivas’ta ölen bizlerdik…

Hikmet Çetinkaya’nın yazısı

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