Hikmet Çetinkaya: Sivas’ta ölen bizlerdik… 

MHP’den ihracının ardından liderliğinde yeni bir parti kurulacağı iddiaları gündemden düşmeyen Meral Akşener, MHP için “Ben kendimle ilgili o defteri kapattım” derken, MHP liderliğine soyunacağını açıklayan bir diğer muhalif Sinan Oğan’ın başarılı olmasını istediğini söyledi.