Hikmet Çetinkaya: Sanki seçime değil savaşa gidiyoruz

Siyasette mangalda kül bırakmayanların kurusıkı kullandıklarına tanık oluyoruz.

Halkoylaması sürecinde neler göreceğimizi televizyonlardaki tartışma programlarının çapına bakınca anlıyoruz…

Haaaa!…

Aklıma gelmişken söyleyeyim. Manisa’da AKP il başkan yardımcısı yaptığı konuşmada “iç savaş çıkar” demiş. Tam anlamıyla bir skandal. Halkı korkutmanın başka bir yolu.

Neler söylemiş bakalım:

“Yüzde 50’yi geçmezsek iç savaşa hazır olun.”

Olacak iş değil ama oluyor.

Densizliğin sonu yok…

Soyutla somut arasında debelenenler, bu ülkeyi bir kaos ortamına sürüklüyor…

Sanki seçime değil savaşa gidiyoruz.

Bir yandan her şeyi ben bilirim anlayışı öte yandan toplumu ötekileştirme.

Biz bunların acısını 12 Eylül 1980 öncesi yaşadık…

Hikmet Çetinkaya’nın yazısı