Hikmet Çetinkaya: Nasıl kıydınız 22 yaşındaki Şenay Öğretmen’e?

Nasıl kıydınız 22 yaşındaki Şenay Öğretmen’e?

Her şehit cenazesinde içimde isyan…

Bu ülkenin öğretmenleri, askerleri, polisleri, korucuları…

Kör terörün sonu yok…

Hani önce gece ve fırtına tanrısı vardı; gözsüz, kara bir put; kana bulanmış, üryan, önünde sıçrayıp duran…

Tıpkı öyle!

Ve Herbert’in deyişiyle:

“Sonra cumhuriyet döneminde, pek çok tanrı oldu, karıları, çocukları, gıcırdayan somyaları,

zarar vermeden patlayan yıldırımlarıyla.

Sonunda, sadece boşinançlı nevrotikler ceplerinde tuzdan heykelcikler taşımaya başladılar.

İroni tanrısını temsil ediyordu bunlar. O sırada daha büyük tanrı yoktu.

Derken barbarlar geldi.

Onlar da el üstünde tuttular ironi tanrıcığını.

Ökçeleriyle bir güzel ezip yemeklerine kattılar…”

Herbert’in dizeleri soyut olsa bile çok güzel anlatıyor bu yaşananları…

Kör terörü ve ona destek verenleri.

Şenay Öğretmen’in katledilişini…

O acıyı…

O hüznü…

Hikmet Çetinkaya’nın yazısı