‘Hiçbir şey yapmayan adam’ kendini kiraya veriyor: Binlerce müşterisi var

Yemek, içmek, basit tepkiler vermek gibi temel şeyler yapmak için kendini kiraya veren Japon adamın binlerce müşterisi var.

Fotoğraf: Twitter

Tokyo’da yaşayan 37 yaşındaki Şoji Morimoto, 10 bin yen (710 lira) artı ulaşım ve yemek gibi masraflar karşılığında kiralanabiliyor.

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Morimoto hizmetini ilk olarak 2018’de paylaştığı bir tweet’le duyurdu: “Hiçbir şey yapmayan bir insan olarak kendimi sunuyorum. Bir mağazaya tek başınıza girmek zor mu? Takımınızda bir oyuncu mu eksik? Birilerinin sizin için yer tutmasına mı ihtiyacınız var? Zor olmayan şeyler dışında her şeyi yapabilirim.”

Başta hizmetlerini ücretsiz sunan Morimoto artık talepleri azaltmak ve vaktini harcayanlarla uğraşmamak için ücret alıyor.

Günde üç-dört müşteriyle görüşen ‘kiralık adam’ın bu işe başladığından beri 3 bin müşterisi olmuş.

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İnsanların kendisini çeşitli nedenlerle kiraladığını anlatan Morimoto’nun en sık karşılaştığı nedenler can sıkıntısı, yalnızlık ve dinleyecek birine ihtiyaç.

Şimdiye kadar birlikte öğle yemeği yemek, Instagram fotoğrafı için poz vermek, parkta kelebek yakalamak, zor günler geçiren sağlık çalışanlarını dinlemek için kiralanmış.

En ilginç kiracılardan biri de işlediği cinayeti anlatan adam. Bir diğeri de intihara kalkıştığı yeri yeniden ziyaret ederken kendisine eşlik etmesi için kiralamış.

Evli ve Osaka Üniversitesi’nden fizik yüksek lisansı bulunan Morimota bir arkadaş ya da tanıdık olmadığının altını çizerek “İlişkilerle gelen bütün o sinir bozucu şeylerden azadeyim ama insanların yalnızlığını hafifletebilirim” diyor.

Daha önce yayıncılık sektöründe çalışan ve ‘hiçbir şey yapamamak‘ için işini bırakan Morimoto üç yıldan kısa bir sürede kariyer seçimiyle ilgili kitap yayınladı, bir televizyon dizisine ilham kaynağı oldu ve 270 bine yakın Twitter takipçisi kazandı.