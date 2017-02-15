‘Hiçbir maddi koşul belirtmeden kabul etti’: Alpay Özalan’la yolları ayıran Eskişehirspor Mustafa Denizli’yle anlaştı

Manisaspor karşısında alınan 5-1’lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Alpay Özalan’la yolları ayıran TFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Mustafa Denizli’yle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

‘Mustafa Denizli sözü de bu olsa gerek’

Geçmiş dönemlerde yapılan görüşmelerde Denizli’nin o gün için uygun olmadığını ancak bir gün kendisine ihtiyaç olduğunda mutlaka destek olacağını söylediği aktarılan açıklamada, “Mustafa Denizli sözü de bu olsa gerek. Bugün yaptığımız görüşmede, Eskişehir’in kendisine olan ihtiyacı dikkate alarak maddi bir koşul belirtmeden Eskişehirspor Teknik Direktörüğü’nü kabul etmiştir” dendi.

Denizli’nin yarın 13.00’te tesislerde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Teknik direktörlüğe 1987/88 sezonunda Galatasaray’da başlayan 67 yaşındaki teknik direktör, 26 Kasım 2015’te üçüncü kez göreve geldiği sarı-kırmızılı kulüpten 1 Mart 2016’da istifa etmişti.

Ne olmuştu?

TFF 1’nci Lig’de mücadele eden Eskişehirspor’un evinde Manisaspor’a 5-1 mağlup olduğu maçın son dakikalarında, farklı mağlubiyetten Alpay Özalan’ı sorumlu tutan kırmızı siyahlı taraftar, ‘Alpay istifa’ ve ‘Bu şehri terk et Alpay Özalan’ tezahüratlarıyla 44 yaşındaki teknik direktörü istifaya çağırmıştı.

Eskişehirsporlu taraftarlar ayrıca, ‘Evet’ kampanyasına katılan Özalan’a önce İzmir Marşı ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ tezahüratıyla, ardından da ‘Siyaset yapma, futbol oynat’ diye bağırarak tepki göstermişti.

Yönetim kurulu kararıyla görevine son verilen Özalan, referandumunda ‘Evet’ diyeceğini açıkladığı için gönderildiğini savunmuştu.