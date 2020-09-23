Hiç gitmediği İstanbul’dan hatalı park cezası geldi

Konya’da yaşayan Ayşegül Taşal’a (41), İstanbul’da yazılan, 132 liralık hatalı park cezasnın tebligatı yollandı. İstanbul’a hiç gitmediğini ve bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Taşal, “Ceza yazılan araç 06 BGR 628 plakalı, beyaz renkli bir otomobil. Benim, 06 BG 628 plakalı eski model bir otomobilim vardı. Onu da mart ayında sattım” dedi.

Taşal, bir tanıdığına sattığı eski aracının önünde poz verdi. Fotoğraf: DHA

Altı gün önce eline ulaşan tebligatta, 27 Şubat’ta İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde hatalı park nedeniyle kendisine 132 lira para cezası yazıldığını gören Taşal şoke oldu.

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Haberlerde bu tür yanlışlıkları görünce güldüğünü ancak şimdi kendi başına geldiğini belirten Taşal, şunları söyledi:

“Benim normalde 06 BG 628 plakalı bir aracım vardı. Ama bu plaka ve bu araba bana ait değil. Araba da mekan da plaka da farklı. Cezanın kesildiği tarihte değil, ben hayatımda hiç İstanbul’da bulunmadım. Ceza kağıdını bana verdiklerinde bu, ben değilim, dedim. Bakıyorum isim ben, soyisim ben, hayret ettim. ‘Nasıl oluyor’, dedim. Eskiden haberlerde görüyordum, yanlış ceza kesildiğini, gülüyordum. ‘Öyle şey olur mu’, diyordum. Oluyormuş. Başıma geldi ve kendime güldüm. Niye böyle hata yapılıyor, anlamış değilim. Cezanın düzeltilmesini istiyorum.”