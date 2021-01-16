Hiç gitmediği Adıyaman’da trafik cezası yedi; eşiyle arası bozuldu

Adana’da market işleten Ferdi Şen, hayatında hiç gitmediği Adıyaman’da minibüsüne trafik cezası kesildi. Cezaya itiraz eden Şen, “Eşimle aram bozuldu. Ondan gizli Adıyaman’a gittiğimi düşündü. Herkese farklı ilden miras kalır, benim şansıma ceza geliyor’’ dedi.

Fotoğraf: DHA

Şen evine posta aracılığıyla trafik cezası makbuzunda cezanın yazıldığı yerin Adıyaman olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hayatında hiç gitmediği Adıyaman’da kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 288 lira para cezası yazıldığını gören Şen, EDS kamerası ile çekilen ceza fotoğrafına ulaştı. Fotoğraftaki panelvanın minibüsün farklı bir marka olduğunu ancak kendisinin plakasıyla aynı olduğunu gören Şen, Adıyaman Trafik Şube Müdürlüğü’ne cezanın iptali için dilekçe gönderdi.

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‘Uyurgezerim ama Adıyaman’a gidecek kadar değil’

Adıyaman’da ceza kesildiğini görünce çok şaşırdığını dile getiren Şen şunları söyledi: “Kendi kendime ‘Benim ne işim var Adıyaman’da’ dedim. Uyurgezerim biraz ama Adıyaman’a gidecek kadar da değilim. Her şeyi geçtim, eşimle de aram bozuldu. Cezayı eşim görünce beni sorguya aldı resmen. Onunla da aram bozuldu. ‘Sen işe diye çıkıp Adıyaman’da mı geziyorsun‘ dedi. Şu anda dilekçemin cevabını bekliyorum. Dediğim gibi arabanın modelleri bile farklı ama plaka benim plakam. Allahtan sadece kırmızı ışıkta geçmiş, o plakayla başka suçlara da karışabilirdi.”