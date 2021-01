Hiç gitmediği Adıyaman’da trafik cezası yedi; eşiyle arası bozuldu

Metallica’nın For Whom The Bell Tolls şarkısının sözlerini değiştiren Boğaziçili öğrenciler, cumhurbaşkanı kararnamesiyle atanan rektör Melih Bulu’ya çağrıda bulundu: “Hazırlan, bu söz sana, şimdi bak dinle. Boyun eğmeyiz biz kayyuma. Vazgeçmiyoruz, istifa!”