Hibrit model: Üç gün evde üç gün okulda; imam hatiplerdeki boş sınıflar kullanılabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda salgının seyrine göre okullarla ilgili üzerinde çalışılan senaryolarla ilgili bilgi verdi. Hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre salgından etkilenen eğitim sisteminin yeni dönemde nasıl yapılacağı konusunda brifing verildi.

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Bakan Selçuk brifinginde okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa nasıl bir sisteme geçileceği konusunda salgının seyrine göre Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda karar vereceklerini hatırlatarak “Her türlü ihtimale karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birkaç senaryo üzerinde duruyoruz” dedi.

‘Matematik, Fen, Türkçe dersleri okulda’

Bakan hazırlıklarla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.”

İmam hatiplerdeki boşluk kullanılabilir

Ortaya çıkacak derslik ihtiyacının giderilmesiyle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Atıl okul binaları ile kamuya ait binalar, halk evleri ve öğrenci sayısı düşük olan fakültelerin kullanılması gündemde. Türkiye genelinde imam hatiplerde 300 bin kişilik boşluk olduğu, bir bölümünün bu süreçte kullanılmasının planlandığı belirtildi.