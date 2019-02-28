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Yaramazlara biraz batar!

HGS’yi yapan şirketten konkordato başvurusu

Hızlı Geçiş Sistemi’ni (HGS) yapan Vendeka Bilgi Teknolojileri Tic A.Ş., Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre köprü ve otoyol gişelerinde otomatik ücret tahsil eden HGS ve akıllı kart, yolcu bilgilendirme ve ulaşım yönetim sistemini (AKYOLBİL) geliştiren şirkete mahkeme ilk olarak üç ay geçici mühlet verdi.

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Mahkeme, daha sonra ise üç aylık geçici mühletin iki ay daha uzatılmasına karar verdi.

Sahipleri hakkında ‘FETÖ‘ davası

Vendeka Grup’un amiral gemisi Vendeka Bilgi Teknolojileri, ana yüklenici olarak Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk pasif RFID elektronik ücret toplama projesi Hızlı Geçiş Sistemi’ni yaptı.

Kartlı geçiş sisteminin yerini alan HGS, 2 bin kilometre otoyol ağını kapsarken, 94 ayrı lokasyon olmak üzere 387 gişede faaliyet gösteriyor. 11 milyon kişi halihazırda HGS kullanıyor.

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Vendeka isimli şirketin sahipleri İsmail ve Mustafa Meral kardeşler hakkında ‘FETÖ‘ üyesi oldukları iddiasıyla dava açılmış ve iddianame hazırlanmıştı.

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