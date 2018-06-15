Hezimetin faturası: Suudiler üç milli futbolcuya para cezası verecek

Suudi Arabistan, Dünya Kupası’nın açılış maçında Rusya’ya 5-0 yenilen milli takımından üç oyuncuya para cezası verecek.

Ülkenin spor kurulu başkanı Türki eş Şeyh, Twitter hesabından bir video yayınlayarak futbolcuların cezalandırılacağını duyurdu.

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Oyuncuların kazanması için ellerinden geleni yaptıklarını, üç yıl boyunca tüm masrafları karşıladıklarını beliren Türki eş Şeyh, dünyaca ünlü bir teknik direktörle anlaştıklarını kaydetti.

Spor kurulu başkanı, “Belli ki oyuncuların yetenekleri ve potansiyeli bu kadarmış. Bu kabullenmemiz gereken bir gerçek” dedi.

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Türki eş Şeyh, kaleci Abdullah el Mayouf, defans Usame Hevsavi ve forvet Muhammed el Sahlavi’ye para cezası verileceğini bildirdi.

Başkan ayrıca Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suudi halkından takımın performansı nedeniyle özür de diledi.