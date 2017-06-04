‘Heysel gibiydi’: Torino’da 1527 kişinin yaralandığı izdihamla ilgili soruşturma başlatıldı

Cardiff’te Juventus ve Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini İtalya’nın Torino kentindeki meydanda takip eden taraftarlar arasında asılsız ‘terör saldırısı’ paniği üzerine yaşanan izdihamda yaralı sayısı 1527’ye çıktı.

DHA’dan Esma Çakır’ın haberine göre valilik, dev ekranlardan takımlarının maçını izleyen 30 bin civarında Juventus taraftarının bulunduğu San Carlo Meydanı’nda yaşanan paniğin nedenin henüz net olmadığını kaydetti.

Korkuluk ya da meşale

Bazı tanıklar, bir grup taraftarın yaslandığı yeraltı otoparkına inen merdivenlerin korkuluğunun düşmesiyle güçlü bir ses duyulduğunu, bu nedenle bir terör saldırısı yaşandığının sanıldığını anlattı.

Bazılarıysa, bir kişinin attığı meşalenin ardından ‘Bomba var, kaçın’ çığlıkları üzerine korkuya ve paniğe kapılan binlerce kişinin meydandan kaçıştığını söyledi.

Yaralıların çoğunun, yerdeki kırık şişelerin üzerine düştüğü belirtildi.

İtalyan basını, bu kadar çok insanın toplandığı meydana cam şişelerin sokulmasına izin veren güvenlik güçlerini eleştirerek, böyle büyük etkinliklerde alınabilecek güvenlik tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini yazdı.

Çevredeki hastanelerin acil servislerine kaldırılan yaralıların büyük bir kısmının taburcu edildiği belirtildi.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, izdihamı neyin tetiklediğini bulmak için soruşturma başlattı.

‘Heysel gibiydi’

Meydandaki izdihamı yaşayan bir tanık da bunu, Heysel Stadı’ndaki faciaya benzeterek, “O facia yaşandığında oradaydım. Meydandaki izdiham da Heysel faciasına benziyordu” ifadesini kullandı.

Brüksel’deki statta 29 Mayıs 1985’te Juventus ile Liverpool arasında oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçının başlamasından önce Liverpool taraftarları İtalyanlara saldırmıştı. Yaşanan panik sonucu bir duvar çökmüş, taraftarların tel örgülere sıkışmasıyla 38 İtalyan taraftar ve bir Belçikalı ölmüştü.