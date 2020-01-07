Diken

Yaramazlara biraz batar!

Heykeltraş, ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş 49 yaşındaki Rıfat Koçak, evinde, başından silahla vurulmuş halde bulundu. Uzun zamandır kanser teşhisiyle tedavi gören Koçak’ın dayanılmaz ağrıları nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, cansız bedenin yanında bulunan av tüfeği incelemeye alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, bugün saat 14:00 sıralarında Bodrum’un Kızılağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Eşinden ayrıldığı öğrenilen bir çocuk babası Rıfat Koçak’ın evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine eve güvenlik güçleri ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Koçak’ın cesedinin yanında av tüfeği buldu. İncelenmek üzere silaha el konuldu.

Reklam

Uzun zamandır akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenilen Rıfat Koçak’ın son zamanlarda ağrılarının artması nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Sanatçının cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

SON HABERLER

Prof. Acemoğlu: Türkiye’de toplum zayıf, ekonomi verimsiz

Dünyanın önde gelen iktisatçılarından, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye’de devletin ve seçkinlerin gücüne göre toplumun çok zayıf olduğunu, ekonomideki büyümeye rağmen verimlilik artışının olmadığını savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...