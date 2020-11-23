Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan camiye altı yılda beş kez hırsız girdi

Altı yıl önce meydana gelen toprak kayması nedeniyle ibadete kapatılan Mustafa Adalıoğlu Camisi hırsızların hedefi haline geldi. Beş kez soyuldu.

Fotoğraf: DHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki cami, 14 Kasım 2014 yılında bölgede yaşanan heyelan sonrası güvenlik gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Camide altı yıl içerisinde beş kez hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar farklı zamanlarda girdikleri camiden halı, klima, güvenlik kamerası, avize, imam cübbesi ve şadırvan musluklarını çaldı.

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Camide 13 yıldır gönüllü olarak çalışan 87 yaşındaki Çelik Anmaç şu ifadeleri kullandı: “Caminin halılarını cebimizden 35 bin lira harcayıp kendimiz yaptırdık. Burada iki tane klima vardı, hırsızlar tarafından çalındı. Caminin bir an önce yeniden ibadete açılmasını istiyoruz.”