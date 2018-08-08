Erzincan’da heyelan: Demiryolu hattı toprağa gömüldü, ulaşım aksadı

Erzincan’daki yağmur nedeniyle meydana gelene heyelan, Erzincan-Sivas demiryolunu kapattı.

Kemah ilçesindeki etkili olan yağış, Eriç istasyonu mevkiinde heyelana neden oldu.

Reklam

Heyelan demiryolunu ulaşıma kapattı. Bu sırada Erzincan-Sivas seferini yapan raybüsteki yolcular Eriç istasyonunda bekletildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “İş makinelerini bölgeye sevk ettik. Erzincan Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demiryolu yaklaşık bir saat içerisinde açılacak” dedi.