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Yaramazlara biraz batar!

Erzincan’da heyelan: Demiryolu hattı toprağa gömüldü, ulaşım aksadı

 

Erzincan’daki yağmur nedeniyle meydana gelene heyelan, Erzincan-Sivas demiryolunu kapattı.

Fotoğraf: DHA

Kemah ilçesindeki etkili olan yağış, Eriç istasyonu mevkiinde heyelana neden oldu.

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Heyelan demiryolunu ulaşıma kapattı. Bu sırada Erzincan-Sivas seferini yapan raybüsteki yolcular Eriç istasyonunda bekletildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “İş makinelerini bölgeye sevk ettik. Erzincan Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demiryolu yaklaşık bir saat içerisinde açılacak” dedi.

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