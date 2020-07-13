Heybeliada’daki yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Heybeliada’da dün çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Heybeliada’da dün saat 17:00 sıralarında iki farklı noktada orman yangını çıkmıştı. Yükselen dumanlar birçok yerden görülürken, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi adaya sevk edilmiş, yangın saat 19:45’te kontrol altına alınmıştı.

Reklam

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yangınla ilgili üç şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

AA’nın haberine göre başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.D. Adalar Adliyesi’ne sevk edildi.

‘İki farklı noktada’

İstanbul Anadolu başsavcılığının açıklamasında, Heybeliada Mahallesi Türk Mezarlığı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kullanılmayan bir binada dün saat 16:40 sıralarında yangın çıktığı ve yangının ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü belirtildi.

Reklam

Bu alana yakın bir mesafede bulunan Aşıklar Yolu mevkisindeki ormanlık alanda saat 17:05 sıralarında yeni bir yangın başladığı aktarılan açıklamada, bu yangının sıçraması sonucu saat 19:00 sıralarında Çam Limanı mevkisinde ayrı bir orman yangını daha çıktığının öğrenilmesi üzerine Adalar başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitler değerlendirilerek bir kişi gözaltına alınmıştır. Henüz bölgedeki inceleme ve araştırma çalışmaları tamamlanmamış olup, yangınların çıkış sebebine ve sorumluların tespitine yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir.”