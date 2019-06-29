Heybeliada’da 1 hektarlık alan yandı

İstanbul’un Heybeliada bölgesinde öğle saatlerinde yangın çıktı, 1 hektarlık alan zarar gördü.

Fotoğraflar: DHA

Saat 15:00 sularında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına Kartal, Maltepe ve Pendik’ten takviye itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Ada sakinlerinin de yardımıyla yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliği olaya dair açıklamasında şunları söyledi: “Bugün saat 15.00’de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16.30’da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam etmekte. Söndürme çalışmalarına iki adet yangın söndürme helikopteri dört adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etti. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldı.”