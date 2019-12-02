Heybeliada’da SİT alanında ‘basit onarım’ adı altında ağaçlar kesildi, kotlar yapıldı

Heybeliada’da mülkiyeti Darülaceze’ye ait olan tarihi Sadık Güzel Osman Plajı’nda ‘basit onarım ve tadilat’ adı altında SİT alanında birçok ağacın kesilerek yeni kotlar oluşturulduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Adalar Belediyesi

İlk ismi Deniz Hamamı olan 120 yıllık Sadık Güzel Osman Plajı en son 29 Mayıs 2019’da 2 milyon 675 bin lira bedel ile beş yıllığına ihaleye çıkarılmıştı. İhaleyi, 2001 yılından beri plajı işleten Green Beach’in sahibi İsmail Cevahir almıştı.

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‘Basit bir onarım işi olmadığı görüldü’

Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’ın haberine göre plajdaki taşınmazların cephelerinde sıva ve boya yapılması gibi tadilat ve onarım işleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu’nun (KUDEB) imzasıyla 30 Eylül’de ‘basit onarım ve tadilat’ izni alındı. İznin ardından 114 ada 1 parselde yer alan 13 bin 782 metrekarelik alanda ağaçların kesildiği ve arazideki kotların değiştirildiği ortaya çıktı.

Heybeliada sakinleri “Daha önce olmayan kotlar oluşturuldu. SİT alanına aquapark ve havuzlar yapılacak. Erguvan olmak üzere birçok ayva ve söğüt ağacı kesildi. Buna nasıl izin veriliyor” diye tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine plajda inceleme yapan Adalar belediyesi, ‘yapı tahdit’ tutanağı düzenleyerek projeyi durdurdu. Olayla ilgili denetim konusunda eksiklerin olabileceğini belirten belediye yetkilisi, “KUDEB’den onay geldiği için biz de sadece onayladık. Basit bir iş olmadığı görüldüğünde tutanak tutturuldu ve durduruldu” dedi.

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‘Sadece 16 ağaç kestik, 100 palmiye dikeceğiz’

Kültür Varlıkları Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Çakmak, işletmenin aldığı izin kapsamındaki sınırı aştığını belirtti.

İşletme sahibi Cevahir ise olaya ilişkin şöyle konuştu: “Adalar’da izin almak zor. Mecbur, ‘basit onarımla’ izin alındı. Evet kestik, ama sadece 16 ağaç kestik. Bir ay içinde 100 palmiye ağacı dikeceğiz. Mühendislerimiz tarafından yanıltıldık.”