İstanbul Heybeliada’da orman yangını çıktı. Yükselen dumanlar birçok yerden görülürken, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi adaya sevk edildi. Saat 19:45’te yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği açıklamasında, saat 17:07’de Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkisi’ndeki ormanlık alanda iki farklı noktada yangın çıktığı belirtildi.

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Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile iki helikopterle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden üç helikopter ve iki yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.”

Orman Genel Müdürlüğü de yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yangına beş helikopter, iki uçak ve bir arazöz sevk edildiğini duyurdu.

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Fotoğraf: DHA

Bu arada, Adalar Belediyesi hoparlöründen Adalar’da oturan vatandaşlardan eğitimi olanlar, yangına müdahaleye çağrıldı.

Yangın kontrol altına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından, saat 19:45’te yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

#Heybeliada’da yangın bölgesindeyiz.



Yangın 19.45’de kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/zzqagbSThA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 12, 2020

Geçen yıl haziran ayında da adada orman yangını çıkmıştı.