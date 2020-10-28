Heybeliada’da orman yakan sanığa en az 10 yıl hapis istendi

İstanbul Heybeliada’da orman yakan S.D. hakkında, ‘kasten orman yakmak’ suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı. Yangın sonucu 61 bin 805 metrekare ormanın yandığı belirtilen iddianamede, S.D.’nin her iki elinde de yanıcı ve yakıcı özelliğe sahip aseton kalıntılarının tespit edildiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Heybeliada’da 12 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Şüpheli suçlamaları reddetti

Adalar başsavcılığının hazırladığı fezlekenin gönderildiği İstanbul Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede görgü tanıklarının yangın sonrası elinde bidonla koşan kırmızı şapkalı birini gördüğü yönünde bilgi verdiği belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesi üzerine eşgal bilgisi uyan S.D’nin yakalandığı kaydedilen iddianamede, bidonun bulunamadığı, S.D.’nin ifadesinde gezmek için Heybeliada’ya gittiği ve suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

61 bin 805 metrekare alan yanmış

61 bin 805 metrekare alanı kaplayan ormanın yandığı bilgisine yer verilen iddianamede, bilirkişi tarafından yangının doğal yollarla çıkmadığı, yangın çıkan ormanlık alanda izmarit, mangal ateşi gibi faktörlere rastlanmadığı, yangının çıkış noktasının tam olarak belirlenemediği belirtildi.

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S.D.’nin sağ ve sol ellerinden alınan svap numunelerinde aseton kalıntılarına rastlandığı savunulan iddianamede şu cümlelere yer verildi: “Heybeliada Çam Devlet Ormanı’nda çıkan orman yangını sonucu 61 bin 805 metrekare ormanlık alanın yandığı, tanıkların, yangının çıkış noktasından elinde bir adet bidonla koşarak uzaklaşan şüpheliyi gördükleri, şüphelinin orada olduğunun başka şahıslar tarafından çekilen videolar sayesinde tespit edildiği, şüphelinin ellerinde yanıcı ve yangın başlatıcı özelliğe sahip aseton kalıntıları belirlendiği, şüphelinin kasten orman yaktığı yönünde yeterli şüpheye ulaşıldı.”

10 Eylül’de tahliye edilmişti

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Heybeliada’da 12 Temmuz 2020 tarihinde yangın çıkmış, yangın sonucu S.D. gözaltına alınmıştı. Yangını çıkarmakla suçlanan S.D. 13 Temmuz’da tutuklanmış, 10 Eylül tarihinde de tahliye edilmişti.

Yaklaşık iki ay tutuklu kalan S.D hakkında soruşturmayı yürüten Adalar başsavcılığı, Adalar Adliyesi’nde ağır ceza mahkemesi bulunmadığı için soruşturma sonucu hazırladığı fezlekeyi İstanbul Anadolu başsavcılığına yollamıştı.

İstanbul Anadolu başsavcılığı, fezlekeyi esas alarak geçtiğimiz hafta şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yollamıştı.