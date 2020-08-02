Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

İstanbul Heybeliada açıklarında içinde dört kişinin bulunduğu tekne kayalıklara oturdu.
AA’nın haberine göre, Heybeliada’dan müşterilerini aldıktan sonra yola çıkan tekne, adanın açıklarında kayalıkların arasında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.
Kayalıklara oturan tekneye botlarla ulaşan ekipler, mahsur kalan dört kişiyi kurtardı.
Ekipler tarafından ifadeleri alındıktan sonra Maltepe – Adalar Lojistik İskelesi’ne getirilen dört kişi, buradan aileleriyle birlikte ayrıldı.