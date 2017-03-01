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HES’e karşı ineğini satan ‘Yurttaş Kazım’ın yeni sınavı: 6 bin 500 liralık bilirkişi ücreti

 

Rize’de bölgenin içme suyunu sağlayan Andon Deresi’ne yapılacak HES’e karşı geçim kaynağı ineğini satıp dava açan Kazım Delal’in davasında Danıştay bilirkişi keşfi istedi.

Danıştay’ın bu kararı Delal’in 6 bin 500 lira bilirkişi ücreti daha ödeyeceği anlamına geliyor.

Fotoğraf: DHA

Kamuoyunda ‘bilge’ ve ‘Yurttaş Kazım’ gibi ünvanlarla anılan, Karadeniz’de HES’lere karşı mücadelenin simge yüzlerinden biri haline gelen Delal, Rize’nin Küçükçayır köyünde yapımı planlanan hidroelektrik santral projesinin (HES) ilk bilirkişi incelemesi için ineğini satmış, ikincisi için de banka kredisi kullanmıştı. Delal, hukuk mücadelesini kazanmış, Türkiye Barolar Birliği’nin ilk kez verdiği ‘Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.

‘Yurttaş Kazım’ın mücadesini ‘sil baştan’ hale getiren kararsa Danıştay tarafından verildi. Andon Deresi’ne HES projesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği iptal kararını bozan Danıştay, bilirkişi keşfi istedi. Bunun üzerine Rize İdare Mahkemesi, Kazım Delal’den 6 bin 500 lira bilirkişi ücreti talep etti.

‘Ne yapacağımı bilmiyorum’

Bilirkişi ücreti ödemek için satacak ineği kalmadığını, bankadan kredi çekecek imkanı da bulunmadığını anlatan Kazım Delal şöyle konuştu: “Bu adamlar ne devlet tanıyor, ne yasa, ne de hukuk. Hiçbir izin, belge, proje yok. Gelmişler, bölgenin içme suyuna HES yapıyor ve kimseyi de takmıyorlar. Hukuk mücadelemizi veriyoruz. Ama mahkeme bilirkişi ücreti istiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir çözüm yolu arıyorum.”

Yetmedi

Yerel mahkeme, ‘HES çalışmasına ilişkin herhangi bir proje yapılmadığı, su kullanım anlaşması başta olmak üzere enerji üretim lisansı ve ÇED raporu alınmayan çalışmanın sadece Rize valiliği ile il özel idaresi tarafından onaylanan imar değişikliği ve yol düzenlemesi izni kapsamında başlatıldığı’ gerekçesiyle projenin iptalini isteyen Delal ve köylüleri haklı görmüş, projeyi hukuka uyarlılık bulunmadığı için oy birliğiyle iptal etmişti.

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