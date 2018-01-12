Hesaplar tutmadı: Konut desteğine ‘Alman modeli’ geliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konut almak için tasarruf yapmak isteyenlere verilen devlet katkısını da içeren konut hesabında ‘Alman modeli’ için çalışma başlattıklarını açıkladı.

2015 yılında başlatılan konut hesabı sisteminde vatandaşlar en az üç yıl birikim yapıyor, üç yılın sonunda ev alırken birikimlerinin yüzde 20’sini de devlet katkı veriyordu.

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‘Almanya’da bu model çok başarılı’

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’e konuşan Şimşek, 2015 yılında konut hesabına yönelik bir düzenleme yapıldığını, bu sistemle desteğin ilk ve tek konuta verildiğini hatırlattı.

Şu ana kadar konut hesabında arzulanan sonuçları alamadıklarını ve hesapta 73 milyon lira biriktiğini anlatan Şimşek, “Belli bir süre düzenli olarak vatandaşın tasarruf yapması ondan sonra devletin bu tasarrufa katkıda bulunması esas oluyor. Bu birikimlere bazı ülkeler daha düşük stopaj uyguluyor, mortgage sistemiyle ilişkilendiriliyor. Almanya’da bu model çok başarılı, onu baz alıyoruz” dedi.

Birkaç parametreyi değiştirerek konut hesabını etkin hale getireceklerini bildiren Şimşek, yeni sistemle ilgili fikirlerini şöyle anlattı: “Bazı ülkeler diyor ki; piyasa faiz oranının yüzde 50’sini verelim yani 100 lira için en az 5 yıl piyasada mevduat faiz oranının yüzde 50’si ile nemalandırılsın. Bunun kabul edilmesi halinde de ev kredisini alırken mortgage faiz oranı belli bir oran uygulansın. Biz faiz konusunda adım atıyoruz. Birikim yaparken düşük faize razı olacak, krediyi alırken de daha düşük faizden alacak. Böyle bir öneri üzerinde çalışıyoruz. Şu anda verilen yüzde 20’lik devlet katkısı da gözden geçirilecek. Birikim yapılırken alınan stopajın daha düşük olması, tapu harcının daha avantajlı hale gelmesi için maliye bakanıyla konuşacağız.”