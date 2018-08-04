‘Hesap işletim ücreti’nin iptalini hatırlatan bakanlık: Bankalardan iade talep edin

Danıştay’ın ‘hesap işletim ücreti’ kararını hatırlatan Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin bankadan iade talebinde bulunmasını istedi.

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aleyhine Danıştay’da dava açmıştı.

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‘hesap işletim ücreti’ almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü geçen hafta iptal Danıştay bankaların müşterilerindenalmasını düzenleyen yönetmelik hükmünü geçen hafta iptal etmişti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İptal kararları hukuki işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırdığından Finansal Tüketicilerden Alınacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile tahsil edilebileceği hüküm altına alınan ‘Hesap İşletim Ücreti’nin yasal dayanağı ortadan kalkmış olup, tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerimizin öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları, ücretin iade edilmemesi durumunda ispatlayıcı bilgi ve belgeler (dekont ve hesap ekstrası örnekleri vb.) ile uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak (2018 yılı için 6.860 TL’ye kadar) Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru dilekçesi ile şahsen, avukat marifetiyle veya e-devlet üzerinden https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr adresli internet sitesinden müracaatta bulunmaları mümkün bulunmaktadır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Bununla birlikte, geçmişe dönük bu ücretlerin iadelerinin sağlanması adına farklı iletişim kanallarından (kısa mesaj, telefon, e-posta vb.) tüketicilerimize ulaşarak danışmanlık hizmeti verilebileceği, tüketici hakem heyetlerinde dosya açılmasına aracı olunabileceğine ilişkin taleplere itibar edilmemesi, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması, nüfus cüzdanı, kredi kartı ve adres bilgileri gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekmektedir.”