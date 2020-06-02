Hesabına yanlışlıkla 70 bin lira yattı

Adana’da yaşayan Şehmuz D., aracını satın aldığı kişiye 70 bin lira göndermek istedi. Hesap numarasını yanlış yazınca parayı araç sahibine değil Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Sedat Karabay’ın (25) hesabına gönderdi.

Fotoğraf: DHA

Bankanın araması üzerine hesabını kontrol eden Karabay (üstte), 70 bin lirayı görünce şaşırdı. Şehmuz D.’nin durumu polise bildirmesi üzerine polis merkezine giderek ifade verdi. Sonra da Şehmuz D. ile telefonda görüştü ve parayı iade etti.

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Karabay şunları söyledi: “Ablamı aradılar. ‘Kardeşinizin hesabına yanlışlıkla 70 bin lira gönderdik’ dediler. Emniyete gidip ifade verdim. Daha sonra banka şubesine geldim. Araç alım satımı sırasında parayı yanlışlıkla benim hesabıma göndermişler. Hesabıma gönderilen tutarı vatandaşlık örneği göstererek, sahibine iade ettim.”