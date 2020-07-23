Hesabına yanlışlıkla 29 bin lira yatan işçi, parayı sahibine havale yoluyla iade etti

Aydın’ın Söke ilçesinde, banka hesabına yanlışlıkla 29 bin lira yatırıldığını fark eden 45 yaşındaki işçi parayı sahibine iade etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Tariş’te ve bir fırında çalışan üç çocuk babası Serkan Yirmibeş, cep telefonuna gelen mesajla banka hesabına tanımadığı bir kişi tarafından 29 bin lira para gönderildiğini öğrendi.

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Bankanın müşteri temsilcisiyle görüşen Yirmibeş, paranın yanlışlıkla yatırıldığının belirlenmesi üzerine parayı İzmir’de yaşayan sahibine iade etti.

Yirmibeş, şaşırdığını ve heyecanlandığını belirterek şöyle devam etti: “Parayı hesabımdan çekip, sahibine gönderdim. Parayı gönderen arkadaş mağdur olmasın diye parayı çekip, kendisine tekrar havale ettim. Paraya ihtiyacım var ama mayamızda haram yemek yok. Ben bu parayı çoluğum ve çocuğum ile nasıl yerim, böyle bir şey mümkün değil.”