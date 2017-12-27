HES tehdidi altındaki Alakır’a iyi haber: 72 hektar alan ‘kesin koruma’ya alındı

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RIFAT DOĞAN

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Alakır Vadisi’ndeki 72.4 hektar (724.000 m2) alanı kaplayan bölge ‘kesin korunacak hassas alan’ (birincil) olarak Bakanlar Kurulu tarafından tescillenerek yürürlüğe girdi.

72 hektar alan kesin korunacak alan olarak tescillendi

Antalya Valiliği’ne bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 25 Aralık günü konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Antalya ili, Kumulca ilçesi sınırları içerisinde yer alan I. (Bir) Derece Doğal Sit Alanı statüsünde bulunan Alakır Çayı Doğal Sit Alanı’nın koruma statülerinin “kesin korunacak hassas alan”, “Nitelikli doğal koruma alanı” ve “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescil edilmesi, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 31 Ocak 2017 ve 1137 sayılı kararı ile uygun bulunmuş; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 13/A-(2) fıkrasına göre söz konusu tescil kararı 23 Mayıs 2017 ve 5730 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır.”

Bu alanda yapılmak istenilen iki adet HES projesi hukuki mücadele sonucunda çivi bile çakılmadan durdurulmuş ve geçtiğimiz aylarda lisansları EPDK tarafından iptal edilmişti.

Avukat Koç: Daha geniş bir bölgeyi kapsamalıydı

Alakır Vadisi için uzun süredir hukuki mücadele veren avukat Tuncay Koç, bu çalışmaların 2014 yılında başladığını ve üç yılda tamamlanabildiğini bu anlamıyla geciken bir karar olduğunu söyledi. Koç ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edilen 72 hektar alanın Alakır Vadisi’nin yukarı kısmı olduğunu belirterek bu alan bize göre küçük bir bölge, çok daha büyük bir alan 1. derece yani kesin korunacak alan olsaydı daha iyi olurdu” diye konuştu.

72 hektarlık alana bundan sonra hiçbir şekilde HES projesinin yapılamayacağını dile getiren Koç, “Daha geniş bir alanı kapsamasını isterdik. Vadinin aşağı kısmında bir HES vardı. Onun bölgesini 3. derece SİT alanına çevrilip ‘HES yapılabilir’ kararı verildi. O kısmı kurtaramadık. Daha önce bu kararlar alınmış olsaydı o kısmı da kurtarabilirdik” dedi.

Alakır Nehri Kardeşliği: Koruma mücadelesinin en önemli sonucu bu

Alakır Vadisi’nde geçen aylarda da 832.2 hektarlık (8.322.000 m2) alan “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” (ikincil) ile 25.1 hektarlık (251.000 m2) alan “Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı” (üçüncül) olarak bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girmişti.

Kararla ilgili Alakır Nehri Kardeşliği Platformu şu açıklamayı yaptı: “Emeği, sevgisi, düşüncesi, duası geçen tüm can dostlarına, yaşam mücadelesi veren canlılar adına sonsuz şükran. Çok can kurtuldu çok! Milyonlarcası! Birlik ve beraberlik içinde, sabırla, barışla, dayanışma içinde 7 yıldır verilen bu koruma mücadelesinin en önemli sonucu bu.

Şimdi denetim dönemi başlıyor. Bu kazanımla birlikte daha sıkı bir denetim yapıp daha iyi koruyabileceğiz canları.”

‘Kesin korunacak hassas alanlar’ ne anlama geliyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu’nun aldığı ilke kararına göre ‘kesin korunacak hassas alanlar’, “Kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları” olarak tanımlandı.

Kararda, bu tip alanların Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilerek yapı yasağı getirilen, mutlak korunması gereken alanlar olarak tarif edildi.