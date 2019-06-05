HES nedeniyle çeltik tarlası kurudu, yetkili ‘suyu hoyrat kullanıyorlar’ dedi

Türkiye’nin önemli pirinç üretim merkezlerinden biri olan Çorum’da Kızılırmak Havzası’nda bulunan ve binlerce ailenin geçimini sağladığı çeltik arazileri susuzluktan kurumaya başladı.

GazeteDuvar’ın haberine göre, bölgede enerji üretimi için kurulan HES tarafından tarlalarına gelen suyun kesildiğini iddia eden çiftçiler, sorunun bir kaç gün içinde çözülmemesi halinde bir daha çeltik ekmeyeceklerini söyledi.

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Dodurga Sulama Kooperatifi Başkanı Nuri Telli, daha önce milletvekilleriyle konuştuklarını ve verilen suyun altı saatten 24 saate çıkarıldığını ancak HES’in kendilerine engel olduğunu belirtti.

Şu anda arazinin ‘kupkuru‘ olduğunu kaydeden Telli, “Gece gündüz uyku uyuyamıyoruz. Ekilen tohumlar toprağın yüzeyinde çürüyor. Ekilemeyenler tarlalarda susuzluktan çatladı. Ekilen çeltikleri hiç olmazsa kurtaralım” dedi.

‘Suyu hoyrat kullanıyorlar’

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise çeltik tarlalarına su verilememesinin sebebinin barajda su seviyesinin düşük olmasından kaynaklandığını ifade ederken, çeltik üreticilerinin suyu ‘hoyratça’ kullanmasının da bunda etkili olduğunu öne sürdü.