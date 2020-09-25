HES kodu zorunluluğu esnafa ek gelir kapısı oldu: Alamayanlara 1 lira karşılığında yardım ediyorlar

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi şartı getirilmesinden sonra esnaf, bu durumdan ek gelir sağlamaya başladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre özellikle kurumlara yakın noktalardaki esnaf, kod almakta zorlananlara 1 lira karşılığında yardımcı oluyor.

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Hakkı Demirel Caddesi’ndeki bankaların ve PTT’nin yakınındaki beş esnaf, camlarına, “HES Kodu verilir” yazısı astı.

Günde en az 20 kişiye HES kodu alan esnaf, maaş ve ödemelerin yoğun olduğu günlerde bu işten 80 ila 100 lira arasında ek gelir sağlıyor.

HES kodu alan işyeri sahiplerinden Ramazan Göğebakan, HES kodu talebi geldiğinde kayıtsız kalmadıklarını, hem yardımcı olduklarını, hem de bu işi kazanca dönüştürdüklerini söyledi.