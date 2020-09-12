HES kodu olmayan yolcuları kabul eden araçlar 10 gün seferden men edilecek

Şehirler arası yolcu taşımacılığında HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan yolcuları kabul eden araçlar, 10 gün süreyle seferden men edilecek.

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İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle şehirler arası yolcu taşıyan firmaları, HES kodu olmadan bilet satmamaları konusunda uyardı.

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Genelgeye göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca HES kodu olmadan internet, telefon veya yüz yüze bilet satışı kesinlikle yapılmayacak.

HES kodu olmayan yolculara bilet satan firmalara idari para cezası kesilecek.

HES (Hayat Eve Sığar) kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde, kişinin, kurumlar ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşınmadığını güvenli şekilde paylaşmaya yarayan bir kod.