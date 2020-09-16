HES kodu olmayan yolcu kabul eden iki otobüs trafikten men edildi

Denizli’de, HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmadan şehirler arası yolcu kabul eden iki otobüse, 10 gün seferlerden men cezası verildi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İçişleri bakanlığı, cumartesi günü 81 ilin valiliğine yolladığı genelgeyle, HES kodu olmayan yolcu taşıyan araçların trafikten men edileceğini duyurmuştu.

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Valilik, 14 ve 15 Eylül’de yapılan denetimlerde, seyahat firmalarına ait iki otobüse HES kodu olmayan yolcu kabul edildiğinin belirlendiğini açıkladı. Açıklamaya göre sürücüye idari para cezası uygulanırken, otobüsler 10 gün süreyle seferden men edildi.