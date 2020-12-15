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Yaramazlara biraz batar!

HES kodu eşleşmemiş İstanbulkartlar 15 Ocak’tan itibaren kullanılamayacak

Covid-19 önlemleri kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğunun ardından entegrasyon çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak’tan itibaren eşleşmesi yapılmamış kartların kullanılmayacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu.

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Genelgeyle Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlandı.

Genelge ilk aşamada şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan kişiselleştirilmiş İstanbulkartları kapsıyordu.

İstanbulkart sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek kart-HES kodu eşleşmesi yapılabiliyor.

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Genelge: Şehir içi toplu ulaşım da HES uygulamasına entegre edilecek

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