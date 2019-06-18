HES borusu patladı, sele yol açtı: Üç ölü, yedi kayıp

Trabzon’un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santrali (HES) borusunun patlaması sonucu sel meydana geldi. Selde sulara kapılarak kaybolan iki kişinin cansız bedenlerine saatler sonra ulaşıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, iki kişinin cesedine ulaşıldığını, sekiz vatandaştan ise haber alınamadığını açıkladı. Bölgede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi.

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İki kişinin sulara kapılarak kaybolduğu, bir kişinin de yaralı kurtarıldığı olayda, mahallede mahsur kalanlar da oldu. Mahsur kalanlar için jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallesi’nde sele kapılarak kaybolup cenazesi bulunan kişinin ardından, kayıp olarak aranan diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon Valisi Ustaoğlu, bölgedeki sel ve yaşanan kayıplarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Yine Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bir helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza da bağlı bir helikopterle heyelanın, sel felaketinin olduğu bölgede başta yaralılarımız olmak üzere vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Şu an helikopterlerimizle tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız var. Helikopterle birlikte normal AFAD ekiplerinin kurduğu seyyar sistemlerle toplamda 67 vatandaşımızın bölgeden tahliyesi, yani güvenli bölgeye tahliyesi sağlanmış durumda. Şu an Araklı Devlet Hastanesinde iki vatandaşımızın cesedi var. Bunlardan biri o bölgedeki bir imamımıza ait, kimliği tespit edildi. Diğeri de Araklı Belediyemizin işçisi olarak o bölgede çalışan belediye personelimiz.”

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Bakan Pakdemirli: HES borusu patlamadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha sonra yaptığı açıklamada, ölü sayının üç, kayıp sayısının yedi ve yaralı sayısının dört olduğunu söyledi. Pakdemirli, olayın ‘HES borusunun patlamasından değil, doğal sebeplerden kaynaklandığını’ öne sürdü.

‘Önceki sel için çalışma yapan işçiler de kayıp’

İlçe sakinlerinden Dursun Ali Yakupoğlu, mahallelerinde önceki gün yaşanan sel afeti nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne ait işçilerin iş makineleriyle bölgede çalışma yürüttüğünü, işçilerin sel nedeniyle yıkılan binanın altında bulunan dükkanda mola verdikleri sırada sele kapıldıklarını öne sürdü. Yakupoğlu, “Bir kaç gün önce yine bir sel afeti oldu. Belediye işçileri orada çalışıyordu. Öğle paydosu verip dükkâna girmişler. Daha sonra yağmur yağdı, sel geldi, hepsini aldı götürdü. Benim orada üç katlı evim vardı, komple yıkılmış. 7-8 tane ev yıkılmış. Umarız kötü haber gelmez” dedi.

HES borusunun patlamasıyla meydana gelen selde, yollar ulaşıma kapandı.

Sel nedeniyle yolları kapanan mahalleye karadan ulaşılamıyor. Suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, dört ev yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Ekipler karadan bölgeye ulaşmak için çalışma yürütüyor. Bu arada Trabzon valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu.

Araklı’daki selde arama çalışmaları devam ediyor.

Aileler hastaneye akın etti, kayıp sayısı artabilir

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallerinde yaşanan ve 2 kişinin cansız bedenine ulaşılan selde mahsur kalan ve yakınlarından haber alamayan aileler, ilçedeki devlet hastanesine akın etti. Hastane acil servisi önünde bekleyen kalabalık, yakınlarından gelecek iyi haberleri beklerken, aile fertlerinden bazıları da cep telefonlarıyla selin yaşandığı bölgedeki yakınlarını arayarak ulaşmaya çalıştı.

Çok sayıda vatandaşın hastaneye gelmesi, sel felaketinde kayıp sayısında artış olabileceği endişesi yarattı. Hastane önünde umutlu bekleyişlerini sürdüren ve sinir krizi geçirip fenalaşan ailelere ise sağlık çalışanları müdahale etti.

Albayrak: Zararın telafisi için destek vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Araklı’da yaşanan sel nedeniyle devletimiz selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir” dedi.

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

