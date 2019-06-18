HES borusu patladı, sele yol açtı: Bir ölü, bir kayıp, bir yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santrali (HES) borusunun patlaması sonucu sel meydana geldi. Selde ilk belirlemelere göre iki kişi sulara kapılarak kayboldu, bir kişi de yaralı kurtarıldı. Bölgede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi.

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İki kişinin sulara kapılarak kaybolduğu, bir kişinin de yaralı kurtarıldığı olayda, mahallede mahsur kalanlar da oldu. Mahsur kalanlar için jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, ‘selde kaybolan bir vatandaşın cesedine ulaşıldığı’ bildirildi.

HES borusunun patlamasıyla meydana gelen selde, yollar ulaşıma kapandı.

Sel nedeniyle yolları kapanan mahalleye karadan ulaşılamıyor. Suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, dört ev yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Ekipler karadan bölgeye ulaşmak için çalışma yürütüyor. Bu arada Trabzon valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu.