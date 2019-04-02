Hertha Berlin futbol kulübü yavru kutup ayısına sponsor oldu

Almanya’nın başkenti Berlin’in en büyük futbol takımı olan ve Bundesliga’da mücadele eden Hertha Berlin, kentin hayvanat bahçesinde, geçen yıl aralık ayında dünyaya gelen kutup ayısına sponsor oldu.

Fotoğraf: Reuters

Daily Mail’deki habere göre bunun üzerine 1 Aralık 2018’de dünyaya gelen yavruya ‘Hertha’ adını veren hayvanat bahçesi yönetimi bugün ismini açıklamak amacıyla tören düzenledi.

Reklam

Yavru kutup ayısının masraflarını karşılamayı taahhüt edeceğini açıklayan kulüp, törene maskotu olan ayıyı, Hertinho’yu gönderdi. Hertinho, sevimli yavruya bir futbol topu verdi ve Hertha da basının ve ziyaretçilerin önünde futboldaki hünerlerini sergiledi.

Hertha Berlin, ayrıca, yavrunun fotoğraflarının yer aldığı posterler bastırarak, “Berlin’de her şey olabilirsiniz, Hertha adında bir kutup ayısı bile” yazdı.

Sponsorluk sayesinde hayvanat bahçesinin annesi tarafından reddedilince dünyaca ün kazanan ve 2011’de ölen Knut’tan sonra ünlü bir kutup ayısı daha oldu.

Reklam

Hayvanat bahçesinin internet sitesindeki verilere göre büyük bir hayvana sponsorluk yapmak ayda 1000 Euro’ya (yaklaşık 6 bin 310 lira) mal oluyor. Kutup ayıları nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle bir kutup ayısının doğması hayvanat bahçesinde büyük sevinç yaratıyor.