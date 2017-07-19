‘Hero’ yazılı tişörtle duruşmaya gelen sanık yakını tutuklandı

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Ankara’da üzerinde ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişörtle duruşmaya girmek isteyen sanık yakını tutuklandı.

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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Ankara’da da Emirhan B. adlı kişi, ‘FETÖ’den yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B.’nin duruşmasını izlemek için geldiği duruşma öncesi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi’ne getirilen Emirhan B. mahkemece tutuklandı.

Şüpheli, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini iddia etti.