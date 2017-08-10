‘Hero’ tişörtünden abla-kardeşe dava açıldı, cezaevinde beş kişi açığa alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘suikast’ davasında duruşmaya İngilizce ‘kahraman’ anlamına gelen ‘hero’ yazılı tişörtle gelen sanık Gökhan Güçlü ve bu tişörtü gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında dava açıldı.

Darbe girişimi sanıklarına tep tip kıyafet giydirilmesi kararına yol açan ‘hero’ tişörtlü Gökhan Güçlü ile ilgili soruşturma tamamlandı. Güçlü ve tişörtü cezaevine kargoyla gönderen ablasına ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları suçlamasıyla dava açıldı.

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Ayrıca tişörtü Güçlü’ye verdikleri gerekçesiyle cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ve üç infaz korumla memuru da, Adalet Bakanlığı’nın kararıyla açığa alındı.

‘Hero’ tişörtü, tek tip uygulaması tartışmalarının başlamasına neden olmakla kalmamış, bilmeyerek bu tişörtün aynısını giyen çok sayıda kişinin de gözaltına alınmasına neden olmuştu.